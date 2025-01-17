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Будинок учителя у Києві увійшов до списку культурної спадщини світу, що перебувають під загрозою знищення

17:11, 17 січня 2025
Київський Будинок учителя став частиною глобального списку World Monuments Fund 2025.
Будинок учителя у Києві увійшов до списку культурної спадщини світу, що перебувають під загрозою знищення
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Київський міський будинок учителя увійшов до списку 25 об’єктів культурної спадщини світу, які потребують збереження. Цей перелік оприлюднив Всесвітній фонд пам’яток (World Monuments Fund, WMF) на 2025 рік.

Будинок учителя став символом боротьби українського народу за незалежність і суверенітет, але зазнав значних пошкоджень під час ракетної атаки російських військ у жовтні 2022 року. Внаслідок обстрілу в будівлі було вибито двері, вікна, а також пошкоджено купол. З того часу об’єкт фактично непридатний для використання.

«Символ української незалежності та суверенітету, зруйнований Будинок учителя ілюструє скрутне становище, в якому опинилися українські громади та їхня спадщина в умовах триваючої російсько-української війни. Його включення до Watch 2025 підкреслює роль культурної спадщини у зміцненні єдності та морального духу під час відбудови громад», — зазначили у фонді.

Світовий фонд пам’ятників уже вжив заходів для захисту об’єкта та стабілізації його стану.

Окрім Будинку учителя, до переліку увійшли 24 інші пам’ятки з усіх континентів, зокрема: узбережжя Суахілі в Африці, Старе місто Антак’я в Туреччині, церква Сорбони у Франції та навіть Місяць.

World Monuments Watch — програма, яка кожні два роки визначає історичні пам’ятки, що перебувають під загрозою через кліматичні зміни, збройні конфлікти, туризм чи стихійні лиха.

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Київ культура

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