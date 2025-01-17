Ветерани можуть отримати по 1,5 тисячі гривень — як подати заявку та на що можна витратити кошти

Міністерство у справах ветеранів розпочало програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять.
У відомстві зазначили, що гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі.
Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок Дія — без черг, зайвих документів і відвідування державних установ.
«Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту», – зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Хто може подати заяву?
Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).
Вам необхідно:
Щоб подати заяву на отримання 1500, потрібно:
Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?
Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.
Де можна витратити отримані кошти?
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.
Впродовж якого часу можна використати кошти?
Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.
Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.
У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.
Якщо у Вас не відображається посвідчення ветерана у Дії, чи можна подати заяву на участь?
Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку Дія через відсутність фото в реєстрах. Але якщо ваші дані внесені до ЄДРВВ — ви так само можете подати заяву у застосунку Дія на участь у програмі Ветеранський спорт.
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