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Ветерани можуть отримати по 1,5 тисячі гривень — як подати заявку та на що можна витратити кошти

18:04, 17 січня 2025
Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах.
Ветерани можуть отримати по 1,5 тисячі гривень — як подати заявку та на що можна витратити кошти
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Міністерство у справах ветеранів розпочало програму, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1500 грн для оплати спортивних занять.

У відомстві зазначили, що гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі.

Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок Дія — без черг, зайвих документів і відвідування державних установ.

«Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту», – зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова

Хто може подати заяву?

  • учасники бойових дій;
  • люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Вам необхідно:

  • бути авторизованим у застосунку Дія
  • мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)
  • бути старшим за 18 років
  • мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни
  • відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми
  • подати заяву у застосунку Дія

Щоб подати заяву на отримання 1500, потрібно: 

  1. Зайти у Дію та натиснути — Сервіси  — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги
  2. Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам 
  3. Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат
  4. Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати
  5. Очікуйте на зарахування коштів.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Де можна витратити отримані кошти? 

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти?

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

Якщо у Вас не відображається посвідчення ветерана у Дії, чи можна подати заяву на участь?

Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку Дія через відсутність фото в реєстрах. Але якщо ваші дані внесені до ЄДРВВ — ви так само можете подати заяву у застосунку Дія на участь у програмі Ветеранський спорт.

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