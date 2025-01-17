Ветераны могут получить по 1,5 тысяч гривен — как подать заявку и на что можно потратить средства

Министерство по делам ветеранов приступило к программе, по которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны смогут ежеквартально получать по 1500 грн для оплаты спортивных занятий.
В ведомстве отметили, что деньги будут поступать на специальный счет в автоматическом режиме.
Подать заявление на получение средств можно через приложение Дія – без очередей, лишних документов и посещения государственных учреждений.
«Совместно с Минцифры мы запускаем государственную программу финансовой помощи, которая будет способствовать возвращению наших ветеранов и ветеранок в активную жизнь. Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1500 грн на посещение спортивных залов, бассейнов и других заведений физической культуры и спорта», – отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
Хто може подати заяву?
Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).
Вам необхідно:
Щоб подати заяву на отримання 1500, потрібно:
Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?
Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.
Де можна витратити отримані кошти?
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.
Впродовж якого часу можна використати кошти?
Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.
Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.
У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.
Якщо у Вас не відображається посвідчення ветерана у Дії, чи можна подати заяву на участь?
Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку Дія через відсутність фото в реєстрах. Але якщо ваші дані внесені до ЄДРВВ — ви так само можете подати заяву у застосунку Дія на участь у програмі Ветеранський спорт.
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