Ветераны могут получить по 1,5 тысяч гривен — как подать заявку и на что можно потратить средства

Участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить 1500 гривен для оплаты услуг в спортивных заведениях.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Министерство по делам ветеранов приступило к программе, по которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны смогут ежеквартально получать по 1500 грн для оплаты спортивных занятий.

В ведомстве отметили, что деньги будут поступать на специальный счет в автоматическом режиме.

Подать заявление на получение средств можно через приложение Дія – без очередей, лишних документов и посещения государственных учреждений.

«Совместно с Минцифры мы запускаем государственную программу финансовой помощи, которая будет способствовать возвращению наших ветеранов и ветеранок в активную жизнь. Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1500 грн на посещение спортивных залов, бассейнов и других заведений физической культуры и спорта», – отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Хто може подати заяву?

учасники бойових дій;

люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Вам необхідно:

бути авторизованим у застосунку Дія

мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)

бути старшим за 18 років

мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми

подати заяву у застосунку Дія

Щоб подати заяву на отримання 1500, потрібно:

Зайти у Дію та натиснути — Сервіси — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати Очікуйте на зарахування коштів.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Де можна витратити отримані кошти?

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти?

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

Якщо у Вас не відображається посвідчення ветерана у Дії, чи можна подати заяву на участь?

Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку Дія через відсутність фото в реєстрах. Але якщо ваші дані внесені до ЄДРВВ — ви так само можете подати заяву у застосунку Дія на участь у програмі Ветеранський спорт.

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