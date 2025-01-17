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Ветераны могут получить по 1,5 тысяч гривен — как подать заявку и на что можно потратить средства

18:04, 17 января 2025
Участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить 1500 гривен для оплаты услуг в спортивных заведениях.
Ветераны могут получить по 1,5 тысяч гривен — как подать заявку и на что можно потратить средства
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Министерство по делам ветеранов приступило к программе, по которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью в результате войны смогут ежеквартально получать по 1500 грн для оплаты спортивных занятий.

В ведомстве отметили, что деньги будут поступать на специальный счет в автоматическом режиме.

Подать заявление на получение средств можно через приложение Дія – без очередей, лишних документов и посещения государственных учреждений.

«Совместно с Минцифры мы запускаем государственную программу финансовой помощи, которая будет способствовать возвращению наших ветеранов и ветеранок в активную жизнь. Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1500 грн на посещение спортивных залов, бассейнов и других заведений физической культуры и спорта», – отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Хто може подати заяву?

  • учасники бойових дій;
  • люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Вам необхідно:

  • бути авторизованим у застосунку Дія
  • мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)
  • бути старшим за 18 років
  • мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни
  • відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми
  • подати заяву у застосунку Дія

Щоб подати заяву на отримання 1500, потрібно: 

  1. Зайти у Дію та натиснути — Сервіси  — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги
  2. Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам 
  3. Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат
  4. Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати
  5. Очікуйте на зарахування коштів.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Де можна витратити отримані кошти? 

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти?

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

Якщо у Вас не відображається посвідчення ветерана у Дії, чи можна подати заяву на участь?

Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку Дія через відсутність фото в реєстрах. Але якщо ваші дані внесені до ЄДРВВ — ви так само можете подати заяву у застосунку Дія на участь у програмі Ветеранський спорт.

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