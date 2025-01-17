Андрей Сибига объявил об открытии посольства Албании в Украине

Министры иностранных дел провели официальную церемонию обмена ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Министры иностранных дел Украины и Албании Андрей Сибига и Инли Хасани провели официальную церемонию обмена ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.

«Заключение Договора о дружбе и сотрудничестве – это историческое событие в наших двусторонних отношениях. Сегодня мы также откроем посольство Албании в Украине. Я благодарен албанской стороне и своему коллеге Игли Хасани за поддержку нашего государства и совместную работу по укреплению наших связей. Все это выведет наше сотрудничество на новый уровень» – заявил Андрей Сибига.

МИД подчеркнуло, что документ будет действовать в течение 10 лет и будет автоматически продлеватся на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.