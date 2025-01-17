Андрій Сибіга оголосив про відкриття посольства Албанії в Україні

Міністри закордонних справ провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між країнами.

Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга й Інлі Хасані провели офіційну церемонію обміну ратифікаційними грамотами Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

Зазначається, що метою договору є закріплення базових рамок взаємовідносин двох держав на основі взаємної поваги та довіри, дотримання норм міжнародного права та відданості демократичним принципам.

«Укладення Договору про дружбу та співробітництво – це історична подія у наших двосторонніх відносинах. Сьогодні ми також відкриємо посольство Албанії в Україні. Я вдячний албанській стороні та своєму колезі Іглі Хасані за підтримку нашої держави та спільну роботу над зміцненням наших зв’язків. Все це виведе нашу співпрацю на новий рівень» – заявив Андрій Сибіга.

МЗС наголосило, що документ діятиме протягом 10 років та автоматично подовжуватиметься на подальші п’ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію.

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