У Львові з хімічними опіками госпіталізували трьох дітей через саморобні петарди з TikTok

Троє незнайомих між собою підлітків намагалися зробити петарду за інструкцією із TikTok.

Фото: Львівська міська рада

У Львівській області троє дітей віком 10, 11 і 15 років потрапили до лікарні з глибокими хімічними опіками обличчя. Вони намагалися виготовити саморобну «петарду» за інструкцією з популярної соцмережі TikTok. Про це повідомила Львівська міська рада.

За словами лікарів, підлітки використовували пластикову пляшку, воду, фольгу та засіб для очищення труб, щоб створити вибуховий пристрій. Усі троє хлопців, не пов’язані між собою, потрапили до дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова після того, як саморобні вибухівки розірвалися перед їхніми обличчями.

11-річний В’ячеслав розповів, що разом із другом вирішив повторити побачене в соцмережі, спостерігаючи за тим, як це робили інші підлітки. Під час хімічної реакції пляшка вибухнула, а її вміст спричинив важкі опіки на шкірі хлопця.

«Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя. Адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих «петардах», буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі», — зазначила Галина Саян, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії.

Лікарі та місцева влада закликають батьків і дітей бути обережними та не піддаватися небезпечним трендам із соцмереж.

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