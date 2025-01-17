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На Закарпатті викрили ділка, який ввозив авто під виглядом допомоги ЗСУ і продавав їх

22:36, 17 січня 2025
Автомобілі ввозив зі Словаччини начебто для потреб ЗСУ, однак ні до благодійних фондів, ні до військових вони не потрапляли.
На Закарпатті викрили ділка, який ввозив авто під виглядом допомоги ЗСУ і продавав їх
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На Закарпатті викрили місцевого жителя на незаконних оборудках з продажу транспортних засобів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Автомобілі ввозили зі Словаччини начебто для потреб ЗСУ, однак ні до благодійних фондів, ні до військових вони не потрапляли. Ділок відганяв їх на стоянку у Хустському районі та виставляв на продаж за допомогою інтернет ресурсів.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігуранта справи і в місці відстою автомобілів, у ході яких виявили чотири позашляховики, ввезені таким чином.

«Загальна сума від їх продажу мала скласти близько мільйона гривень.

Разом з позашляховиками міжвідомча група вилучила договори купівлі та продажу автомобілів на іноземній реєстрації і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів», - заявили прикордонники.

Організаторові схеми повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Закарпаття Державна прикордонна служба

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