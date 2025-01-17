На Закарпатье разоблачили дельца, который ввозил авто под видом помощи ВСУ и продавал их

Автомобили ввозил из Словакии якобы для нужд ВСУ, однако ни в благотворительные фонды, ни военным они не попадали.

На Закарпатье разоблачили местного жителя на незаконных сделках по продаже транспортных средств, ввозимых под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Автомобили ввозили из Словакии вроде бы для нужд ВСУ, однако ни в благотворительные фонды, ни в военные они не попадали. Делок отгонял их на стоянку в Хустском районе и выставлял на продажу с помощью интернет-ресурсов.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресу проживания фигуранта дела и в месте отстоя автомобилей, в ходе которых обнаружили четыре внедорожника, ввезенных таким образом.

«Общая сумма от их продаж должна составить около миллиона гривен.

Вместе с внедорожниками межведомственная группа изъяла договоры покупки и продажи автомобилей на иностранную регистрацию и свидетельства о регистрации транспортных средств», - заявили пограничники.

Организатору схемы сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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