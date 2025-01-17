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Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые пользуются электроотоплением

16:10, 17 января 2025
Потребители с электроотоплением будут платить полный тариф только после превышения лимита в 2 тысячи кВт/ч.
Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые пользуются электроотоплением
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Кабинет министров смягчил тариф на электроэнергию украинцам, использующим электроотопление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, потребители, использующие электроотопительные установки, будут платить полный тариф в 4,32 грн за кВт/ч только за объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тыс. грн. кВт/ч.

За электроэнергию, потребленную в пределах лимита, они будут платить по тарифу 2,64 грн. за кВт/ч.

«На время отопительного сезона государство обеспечило неизменность тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Также предусмотрен льготный тариф – 2,64 грн – людям, использующим электроотопительные установки. До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть многие, которые потребляют больше этого лимита и были вынуждены платить по полному тарифу», - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, для устранения таких ситуаций правительство приняло постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ВСО (возложение специальных обязанностей).

«Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения», - подчеркнул глава правительства.

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Кабинет Министров Украины электроэнергия отопление

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