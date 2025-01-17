Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Xinhua.

Разговор состоялся за три дня до инаугурации Трампа.

Подробности разговора между Си и Трампом пока не сообщаются.

Напомним, Дональд Трамп пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.

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