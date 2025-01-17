Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Xinhua.
Разговор состоялся за три дня до инаугурации Трампа.
Подробности разговора между Си и Трампом пока не сообщаются.
Напомним, Дональд Трамп пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.
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