Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Среди приглашенных на инаугурацию Трампа – лидер Китая Си Цзиньпин.

Фото: Рolitico

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил китайского лидера Си Цзиньпина на свою инаугурацию, подтвердила пресс-секретарь Трампа.

В выступлении на «Fox and Friends» пресс-секретарь Трампа Каролайн Ливитт, которая будет работать пресс-секретарем в новой администрации, подтвердила сообщение CBS News о том, что Трамп пригласил Си принять участие в его инаугурации.

«Это пример открытого диалога президента Трампа с лидерами стран, которые являются не только нашими союзниками, но и противниками и конкурентами», - сказал Ливитт. «Мы видели это в первом сроке. Его много критиковали за это, но это привело к миру во всем мире. Он готов поговорить с любым. Он всегда будет ставить интересы Америки на первое место».

Ливитт не сказала, принял ли Си приглашение посетить инаугурацию, сказав, что «это будет определено», отвечая на вопрос ведущей группы Fox.

Новость о приглашении появилась на фоне того, что уходящая администрация Байдена и Пекин оказались в борьбе «око за око» в отношении контроля за экспортом полупроводниковых микросхем. Китай ограничил возможность американских компаний импортировать важные минералы, добываемые на его территории, такие как галлий и германий, необходимые для высокотехнологичного производства, в ответ на запрет США на оборудование, используемое для производства мощных компьютерных микросхем.

Но на других фронтах администрация Байдена пыталась ослабить давние напряженные двусторонние отношения и уменьшить конфликт вокруг таких горячих точек, как Южно-Китайское море и Тайвань. За последние несколько месяцев Китай и Соединенные Штаты заключили новые соглашения по использованию искусственного интеллекта для развертывания ядерного оружия и противодействия торговле фентанилом. Линии связи между военными коллегами США и Китая также были восстановлены в конце 2023 года после более чем года молчания между обеими странами.

Приглашение также поступило, поскольку Трамп пообещал ввести новые тарифы на Китай и занять жесткую позицию в отношении Пекина. Тем не менее, Трамп показал, что он хочет вести диалог - он и Си разговаривали по телефону вскоре после того, как Трамп был объявлен победителем выборов в ноябре.

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