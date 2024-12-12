Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Серед запрошених на інавгурацію Трампа – лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Фото: Рolitico

Обраний президент США Дональд Трамп запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, підтвердила речниця Трампа.

У виступі на «Fox and Friends» речник Трампа Каролайн Лівітт, яка працюватиме прес-секретарем у новій адміністрації, підтвердила повідомлення CBS News про те, що Трамп запросив Сі взяти участь у його інавгурації.

«Це приклад відкритого діалогу президента Трампа з лідерами країн, які є не тільки нашими союзниками, але й супротивниками та конкурентами», — сказав Лівітт. «Ми бачили це в першому терміні. Його багато критикували за це, але це призвело до миру в усьому світі. Він готовий поговорити з будь-ким. Він завжди ставитиме інтереси Америки на перше місце».

Лівітт не сказала, чи Сі прийняв запрошення відвідати інавгурацію, сказавши, що «це буде визначено», відповідаючи на запитання ведучої групи Fox.

Новина про запрошення з’явилася на тлі того, що адміністрація Байдена, що йде, і Пекін опинилися в боротьбі «око за око» щодо контролю за експортом напівпровідникових мікросхем. Китай обмежив можливість американських компаній імпортувати важливі мінерали, видобуті на його території, такі як галій і германій, необхідні для високотехнологічного виробництва, у відповідь на заборону США на обладнання, яке використовується для виробництва потужних комп’ютерних мікросхем.

Але на інших фронтах адміністрація Байдена намагалася послабити давні напружені двосторонні відносини та зменшити конфлікт навколо таких гарячих точок, як Південно-Китайське море та Тайвань. За останні кілька місяців Китай і Сполучені Штати уклали нові угоди щодо використання штучного інтелекту для розгортання ядерної зброї та протидії торгівлі фентанілом. Лінії зв'язку між військовими колегами США та Китаю також були відновлені наприкінці 2023 року після понад року мовчання між обома країнами .

Запрошення також надійшло, оскільки Трамп пообіцяв запровадити нові тарифи на Китай і проводити жорстку позицію щодо Пекіна. Тим не менш, Трамп показав, що він хоче вести діалог — він і Сі розмовляли по телефону незабаром після того, як Трампа було оголошено переможцем виборів у листопаді.

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