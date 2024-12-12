Як замовити індивідуальні номерні знаки онлайн — алгоритм дій

Замовити індивідуальні номерні знаки можна через Кабінет водія.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС нагадав, як власникам авто замовити індивідуальні номерні знаки онлайн.

Алгоритм дій:

- авторизуватись у Кабінет водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис;

- оформити заявку, під час якої вам перевіряють чи доступний такий ІНЗ для замовлення;

- здійснити оплату послуги.

Готові індивідуальні номерні знаки можна забрати:

- самостійно у Головному сервісному центрі МВС за адресою: вул. Мрії, 19;

- на відділенні «Нової Пошти»

Після отримання комплекту номерних знаків потрібно звернутись до Сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

Також там нагадали, що за 11 місяців 2024 року громадяни замовили 14 364 комплектів індивідуальних номерних знаків.

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