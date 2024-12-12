Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Як замовити індивідуальні номерні знаки онлайн — алгоритм дій

23:49, 12 грудня 2024
Замовити індивідуальні номерні знаки можна через Кабінет водія.
Як замовити індивідуальні номерні знаки онлайн — алгоритм дій
Фото: hsc.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав, як власникам авто замовити індивідуальні номерні знаки онлайн.

 Алгоритм дій:

- авторизуватись у Кабінет водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис;

- оформити заявку, під час якої вам перевіряють чи доступний такий ІНЗ для замовлення;

- здійснити оплату послуги.

Готові індивідуальні номерні знаки можна забрати:

- самостійно у Головному сервісному центрі МВС за адресою: вул. Мрії, 19;

- на відділенні «Нової Пошти»

Після отримання комплекту номерних знаків потрібно звернутись до Сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

Також там нагадали, що за 11 місяців 2024 року громадяни замовили 14 364 комплектів індивідуальних номерних знаків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Інститут нарадчої кімнати у судах скасують – комітет погодив законопроект до прийняття в цілому.

Дисциплінарна відповідальність не повинна підривати незалежність судової влади – КРЄС оприлюднила свіжий Висновок

КРЄС оприлюднила Висновок щодо дисциплінарної відповідальності суддів – коментар судді КСУ, представника від України у КРЄС Віктора Городовенка, який брав участь в його підготовці.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Байден збирається заветувати прийнятий Сенатом закон щодо зменшення навантаження на суддів, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Справа у тому, що цей закон розширює кількість вакансій, на які можна призначити суддів, і відповідно, може надати Дональду Трампу широкі можливості призначення федеральних суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео