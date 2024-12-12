Как заказать индивидуальные номерные знаки онлайн — алгоритм действий

Заказать индивидуальные номерные знаки можно через Кабинет водителя.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД напомнил, как владельцам авто заказать индивидуальные номерные знаки онлайн.

Алгоритм действий:

- авторизироваться в Кабинет водителя с помощью электронной подписи, BankID или Дія. Підпис;

- оформить заявку, во время которой вам проверят, доступен ли такой ИНЗ для заказа;

- произвести оплату услуги.

Готовые индивидуальные номерные знаки можно забрать:

- самостоятельно в Главном сервисном центре МВД по адресу ул. Мечты, 19;

- на отделении «Новой Почты»

После получения комплекта номерных знаков следует обратиться в Сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.

Также там напомнили, что за 11 месяцев 2024 граждане заказали 14 364 комплекта индивидуальных номерных знаков.

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