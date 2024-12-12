Как заказать индивидуальные номерные знаки онлайн — алгоритм действий

Главный сервисный центр МВД напомнил, как владельцам авто заказать индивидуальные номерные знаки онлайн.
Алгоритм действий:
- авторизироваться в Кабинет водителя с помощью электронной подписи, BankID или Дія. Підпис;
- оформить заявку, во время которой вам проверят, доступен ли такой ИНЗ для заказа;
- произвести оплату услуги.
Готовые индивидуальные номерные знаки можно забрать:
- самостоятельно в Главном сервисном центре МВД по адресу ул. Мечты, 19;
- на отделении «Новой Почты»
После получения комплекта номерных знаков следует обратиться в Сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства.
Также там напомнили, что за 11 месяцев 2024 граждане заказали 14 364 комплекта индивидуальных номерных знаков.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.