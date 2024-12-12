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Военные должны проходить подготовку с теми, с кем будут воевать, – Владимир Зеленский

18:20, 12 декабря 2024
Президент Украины обсудил с командирами бригад Запорожского направления изменения в военной подготовке.
Военные должны проходить подготовку с теми, с кем будут воевать, – Владимир Зеленский
Фото: Telegram/ Zelenskiy
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Запорожье провел встречу с командирами батальонов и рот 65-й, 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады территориальной обороны. Основной темой обсуждения стали изменения в системе военной подготовки.

«Поговорил с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады ТрО. Важные детали о качестве боевой работы, о необходимых условиях для боевых результатов. Главный вопрос - подготовка наших военных. Нужны изменения в учебных центрах, осовременивание этой системы. Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность обеспечения армии современными дронами и развития средств противодействия вражеским беспилотникам. По его словам, уже есть успешные результаты, которые нужно масштабировать.

Глава государства добавил, что Кабинету Министров и Министерству обороны уже даны соответствующие поручения для оперативного закрытия потребностей военных подразделений.

Отдельно Зеленский отметил, что заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с командирами. «Есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать», - подчеркнул Президент.

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