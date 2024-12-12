Годами насиловали девочку с ограниченными возможностями – на Сумщине отправили за решетку ее отца и дядю

Мужчины получили по 15 и 12 лет тюрьмы.

В Сумской области решением суда 44-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности своих дочерей и племянницы. Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что 47-летний родной брат злоумышленника насиловал старшую девочку. Мужчина признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

«С 2016 года мужчина систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью 2005 года, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой еще и ее родной дядя, проживавший вместе с ними», - заявили в прокуратуре.

О действиях злоумышленников стало известно 4 марта 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждение, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, услышала ужасное. В ходе следствия факты сексуального насилия и изнасилования подтвердились.

Более того, отец девочки отвечал в суде еще и за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу, добавили в прокуратуре.

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