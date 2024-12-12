Роками ґвалтували дівчину з обмеженими можливостями – на Сумщині відправили за ґрати її батька та дядька

Чоловіки отримали по 15 та 12 років тюрми.

На Сумщині рішенням суду 44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що 47-річний рідний брат зловмисника ґвалтував старшу дівчинку. Чоловіка визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

«З 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними», - заявили у прокуратурі.

Про дії зловмисників правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року. Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю, додали у прокуратурі.

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