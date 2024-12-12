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Військові мають проходити підготовку з тими, із ким воюватимуть, – Володимир Зеленський

18:20, 12 грудня 2024
Президент України обговорив з командирами бригад Запорізького напрямку зміни у військовій підготовці.
Військові мають проходити підготовку з тими, із ким воюватимуть, – Володимир Зеленський
Фото: Telegram/ Zelenskiy
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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Запоріжжя провів зустріч із командирами батальйонів і рот 65-ї, 118-ї окремих механізованих бригад та 128-ї окремої бригади територіальної оборони. Основною темою обговорення стали зміни у системі військової підготовки.

«Поговорив із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад і 128-ї окремої бригади ТрО. Важливі деталі про якість бойової роботи, про необхідні умови для бойових результатів. Головне питання – підготовка наших військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання», – заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості забезпечення армії сучасними дронами та розвитку засобів протидії ворожим безпілотникам. За його словами, вже є успішні результати, які потрібно масштабувати.

Глава держави додав, що Кабінету Міністрів та Міністерству оборони вже надані відповідні доручення для оперативного закриття потреб військових підрозділів.

Окремо Зеленський зазначив, що заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса перебуватиме у постійній комунікації з командирами. «Є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів. Говорили і про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам. Є успішні результати, маємо їх масштабувати», – підкреслив Президент.

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