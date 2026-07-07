Активна фаза війни може завершитися вже цього року: Кирило Буданов назвав головну умову

Керівник Офісу Президента заявив, що є шанс завершити активну фазу війни цього року.

Фото: Закарпатська ОВА

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Мирний процес щодо завершення війни не є законсервованим, однак наразі він уповільнився. Водночас існують шанси на завершення активної фази війни вже цього року. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

За його словами, навесні переговори розвивалися досить динамічно, однак нині сторони перейшли до етапу ескалації.

«Шанси є, і навесні був дуже хороший темп переговорів. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це все розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», — заявив очільник ОП.

Він додав, що рано чи пізно Росія буде зацікавлена в діалозі.

Також Буданов прокоментував можливий візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

«Він уже багато разів відтерміновувався. Але питання ж не в візиті. Питання в тому, чим це все завершиться. Якщо нам потрібно завершення, то форма — це вже досить другорядне питання», — зазначив керівник ОП.

Також Буданов зазначив, що будь-які компроміси щодо українських територій чи державних кордонів є абсолютно неможливими.

Крім цього, він наголосив, що обсяги власного виробництва вже достатні для збільшення інтенсивності ударів по РФ, а наступною метою є стабілізація фронту.

Говорячи про підтримку США, Буданов заявив у інтерв'ю РБК-Україна: «Трамп, як і всі у світі, любить переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає і всерйоз до них не ставиться. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс утримати прихильність».

Також керівник ОП підкреслив, що Україна не прийме тиску з боку Польщі так само, як не прийняла ультиматумів з боку Росії.

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