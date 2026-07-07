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Активна фаза війни може завершитися вже цього року: Кирило Буданов назвав головну умову

08:31, 7 липня 2026
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Керівник Офісу Президента заявив, що є шанс завершити активну фазу війни цього року.
Активна фаза війни може завершитися вже цього року: Кирило Буданов назвав головну умову
Фото: Закарпатська ОВА
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Мирний процес щодо завершення війни не є законсервованим, однак наразі він уповільнився. Водночас існують шанси на завершення активної фази війни вже цього року. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

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За його словами, навесні переговори розвивалися досить динамічно, однак нині сторони перейшли до етапу ескалації.

«Шанси є, і навесні був дуже хороший темп переговорів. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це все розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», — заявив очільник ОП.

Він додав, що рано чи пізно Росія буде зацікавлена в діалозі.

Також Буданов прокоментував можливий візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

«Він уже багато разів відтерміновувався. Але питання ж не в візиті. Питання в тому, чим це все завершиться. Якщо нам потрібно завершення, то форма — це вже досить другорядне питання», — зазначив керівник ОП.

Також Буданов зазначив, що будь-які компроміси щодо українських територій чи державних кордонів є абсолютно неможливими.

Крім цього, він наголосив, що обсяги власного виробництва вже достатні для збільшення інтенсивності ударів по РФ, а наступною метою є стабілізація фронту.

Говорячи про підтримку США, Буданов заявив у інтерв'ю РБК-Україна: «Трамп, як і всі у світі, любить переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає і всерйоз до них не ставиться. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс утримати прихильність».

Також керівник ОП підкреслив, що Україна не прийме тиску з боку Польщі так само, як не прийняла ультиматумів з боку Росії.

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війна офіс президента Кирило Буданов

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