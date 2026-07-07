Активная фаза войны может завершиться уже в этом году: Кирилл Буданов назвал главное условие

Руководитель Офиса Президента заявил, что есть шанс завершить активную фазу войны уже в этом году.

Фото: Закарпатська ОВА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мирный процесс по завершению войны не является законсервированным, однако в настоящее время он замедлился. Вместе с тем существуют шансы на завершение активной фазы войны уже в этом году. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

По его словам, весной переговоры развивались достаточно динамично, однако сейчас стороны перешли к этапу эскалации.

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил глава ОП.

Он добавил, что рано или поздно Россия будет заинтересована в диалоге.

Также Буданов прокомментировал возможный визит спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

«Он уже много раз откладывался. Но вопрос же не в визите. Вопрос в том, чем это все завершится. Если нам нужно завершение, то форма — это уже достаточно второстепенный вопрос», — отметил руководитель ОП.

Также Буданов отметил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или государственных границ являются абсолютно невозможными.

Кроме того, он подчеркнул, что объемы собственного производства уже достаточны для увеличения интенсивности ударов по РФ, а следующей целью является стабилизация фронта.

Говоря о поддержке США, Буданов заявил в интервью РБК-Украина: «Трамп, как и все в мире, любит победителей. Тех, кто проигрывает, никто не уважает и всерьез к ним не относится. Поэтому надо показывать победу, это даст нам шанс сохранить благосклонность».

Также руководитель ОП подчеркнул, что Украина не примет давления со стороны Польши так же, как не приняла ультиматумов со стороны России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.