Штрафи до 17 000 грн або кримінальна відповідальність: коли карають за вирубку дерев

Якщо дерева розташовані на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності (земельний пай), їх можна зрізати без оформлення спеціального дозволу, оскільки такі землі призначені для ведення сільськогосподарського виробництва.

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Вирубка дерев на земельному паї в Україні дозволяється не завжди: на приватній сільськогосподарській ділянці власник може зрізати дерева без спеціального дозволу, однак у лісових масивах, захисних насадженнях, уздовж доріг, у межах населених пунктів та на землях державної або комунальної власності такі дії потребують погоджень або є забороненими і можуть тягнути адміністративну або кримінальну відповідальність.

Чинна редакція Земельного кодексу України (стаття 91) надає власникам земельних паїв визначені права щодо використання земельної ділянки. Водночас усі ліси України належать до лісового фонду та перебувають під державною охороною. Саме тому вирубка дерев у лісових масивах, уздовж автомобільних доріг, на резервних чи запасних землях сільських рад без отримання спеціального дозволу є забороненою.

Для вирубки дерев, які ростуть за межами населених пунктів, необхідно отримати дозвіл районної державної адміністрації, а в межах населеного пункту – відповідної місцевої ради. Водночас якщо дерева розташовані на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності (земельний пай), їх можна зрізати без оформлення спеціального дозволу, оскільки такі землі призначені для ведення сільськогосподарського виробництва.

Варто також враховувати, що законодавством передбачено обов’язок власників земельних ділянок належним чином доглядати за землею. Якщо пай через недогляд заростає деревами та чагарниками, це може розцінюватися як порушення вимог щодо раціонального використання земель.

За умисне знищення або пошкодження дерев чи чагарників у населених пунктах, якщо такими діями завдано істотної шкоди, передбачено штраф для громадян у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень або виправні роботи строком до двох років. Також суд може застосувати обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Істотною шкодою вважається така, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну рубку та реалізацію дерев передбачено штраф для громадян від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією незаконно добутих насаджень, а для посадових осіб – від 2 550 до 5 100 гривень із конфіскацією. Якщо правопорушення вчинене особою віком від 16 до 18 років, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють (стаття 307 КУпАП).

Згідно зі статтею 65¹ КУпАП, знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень уздовж берегів річок, каналів, навколо водойм, гідротехнічних споруд, у смугах відведення автомобільних доріг, залізниць та інших захисних насаджень тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 765 гривень, а на посадових осіб – від 1 020 до 1 530 гривень.

Окрім адміністративної відповідальності, винні особи можуть нести і кримінальну відповідальність у разі завдання істотної шкоди.

Так, відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, а також перевезення, зберігання чи збут незаконно зрубаних дерев або чагарників тягнуть за собою штрафи від 17 000 до 34 000 гривень або позбавлення волі строком до трьох років, а у разі тяжких наслідків – до семи років.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Господарський суд Тернопільської області розглянув позов обласної прокуратури щодо відшкодування шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев у заказнику «Озерянський». В обгрунтування позовних вимог прокурор зазначив, що відповідачем порушено вимоги законодавства у сфері охорони, захисту та використання лісів при веденні лісового господарства, а саме допущено незаконну рубку невстановленими особами 32 дерев різних порід - 30 дерев породи граб та 2 дерева породи дуб, з яких 12 сухостійних. Внаслідок чого заподіяно шкоду інтересам держави в розмірі 751 239,04 грн.

У справі № 921/491/25 суд встановив, що територія лісу, на якій здійснено незаконне вирубування дерев належала до відповідальності відповідача, саме ним неналежно виконано обов'язок щодо охорони дерев. Відповідач як постійний лісокористувач не виконав покладених на нього обов'язків, зокрема, із забезпечення охорони і збереження лісів на підвідомчій йому території, що знаходиться в межах загальнозоологічного заказника "Озерянський", що спричинило матеріальну шкоду лісовому фонду України, який перебуває під охороною держави.