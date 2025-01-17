В Киеве задержали группу рэкетиров, которые выбивали «долги» по заказу

Злоумышленники по заказу выбивали несуществующие долги у граждан.

В Киеве правоохранители задержали группу ранее судимых мужчин, которые выбивали «долги» по заказу. Четверым лицам сообщили о подозрении.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, неоднократно судимый житель Чернигова организовал группу людей, которые по заказу выбивали несуществующие долги. Для этого он привлек трех киевлян с криминальным прошлым. Подозреваемые занимались запугиваем «должников», а также угрожали им и заставляли отдать деньги.

«У столичного врача одной из частных клиник они требовали 7000 долларов США. На одной из встреч мужчины избили и сообщили, что кроме долга, он будет виноват еще и проценты», - заявили в ОГП.

Задержаны злоумышленники при передаче части денег в сумме 3000 долларов.

Суд избрал трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, а в отношении четвертого – решается вопрос.

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