У Києві затримали групу рекетирів, які вибивали «борги» на замовлення

Зловмисники на замовлення вибивали неіснуючі борги у громадян.

У Києві правоохоронці затримали групу раніше судимих чоловіків, які вибивали «борги» на замовлення. Наразі чотирьом особам повідомили про підозру.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, неодноразово судимий мешканець Чернігова організував групу людей, які на замовлення вибивали неіснуючі борги. Для цього він залучив трьох киян з кримінальним минулим. Підозрювані займались залякуванням «боржників», а також погрожували їм та примушували віддати гроші.

«У столичного лікаря однієї з приватних клінік вони вимагали 7000 доларів США. На одній із зустрічей чоловіка побили та повідомили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки», - заявили у ОГП.

Затримали зловмисників під час передачі частини грошей у сумі 3000 доларів.

Суд обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а стосовно четвертого – вирішується питання.

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