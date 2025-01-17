Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали групу рекетирів, які вибивали «борги» на замовлення

22:00, 17 січня 2025
Зловмисники на замовлення вибивали неіснуючі борги у громадян.
У Києві затримали групу рекетирів, які вибивали «борги» на замовлення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали групу раніше судимих чоловіків, які вибивали «борги» на замовлення. Наразі чотирьом особам повідомили про підозру.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, неодноразово судимий мешканець Чернігова організував групу людей, які на замовлення вибивали неіснуючі борги. Для цього він залучив трьох киян з кримінальним минулим. Підозрювані займались залякуванням «боржників», а також погрожували їм та примушували віддати гроші.

«У столичного лікаря однієї з приватних клінік вони вимагали 7000 доларів США. На одній із зустрічей чоловіка побили та повідомили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки»,  - заявили у ОГП.

Затримали зловмисників під час передачі частини грошей у сумі 3000 доларів.

Суд обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а стосовно четвертого – вирішується питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області