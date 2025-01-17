Схема розкрадання 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці — НАБУ повідомило про підозру народному депутату

Чинному депутату оголосили підозру за співорганізацію схеми розкрадання коштів на закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Фото: НАБУ

НАБУ і САП оголосили підозру народному депутату України, який був співорганізатором групи, причетної до привласнення коштів АТ «Укрзалізниця» під час придбання кабельно-провідникової продукції. Про це повідомляє НАБУ.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний разом із підприємцем створили схему постачання продукції для АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Для реалізації задуму вони змовилися з учасниками іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ.

Члени другої організованої групи, виконуючи роль неофіційного «бек-офісу» товариства, контролювали його діяльність і забезпечували перемогу в закупівлях підконтрольних підприємцю компаній за відсоток від суми угод.

У 2021-2022 роках ці компанії виграли тендери на постачання кабельно-провідникової продукції для УЗ. У НАБУ зазначають, що завдяки сприянню посадовців «Укрзалізниці» під час торгів узгоджувалися дії компаній, штучно завищувалася очікувана вартість, що призвело до укладення договорів на постачання продукції за завищеними цінами.

Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Дії співорганізатора групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Загалом за вказаними фактами про підозру повідомили 8 особам.

У ще одному епізоді справи щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили 7 особам.

За даними ЗМІ, мова йде про депутата Віктора Бондаря (позафракційного).

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