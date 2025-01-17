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НПУ закликала Приватбанк своєчасно і достовірно надавати відповіді на запити нотаріусів

15:43, 17 січня 2025
Нотаріальна палата попросила голову правління Приватбанку сприяти своєчасному і достовірному наданню банком відповідей на запити нотаріусів.
НПУ закликала Приватбанк своєчасно і достовірно надавати відповіді на запити нотаріусів
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Нотаріальна палата України повідомила, що останнім часом надходять численні звернення від нотаріусів щодо несвоєчасного надання відповідей Приватбанком на запити нотаріусів щодо наявності у спадкодавця рахунків/коштів у банку. У зв’язку з цим НПУ звернулася із заявою до фінансової установи.

Нотаріальна палата нагадала, що відповідно до статей 68, 69 Закону «Про нотаріат» при оформленні спадщини на нотаріуса покладено обов’язок перевірити склад спадкового майна. Тому нотаріуси України звертаються із запитами до банків про наявність грошового вкладу спадкодавця, заповідального розпорядження тощо.

Стаття 46 Закону «Про нотаріат» передбачає, що такі відомості та документи повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом, але цей строк не може перевищувати 1 місяця. Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

«Останнім часом до НПУ надходять численні звернення від нотаріусів щодо несвоєчасного надання відповідей Приватбанком на запити нотаріусів щодо наявності у спадкодавця рахунків/коштів у банку. Досить поширеними є ситуації, коли відповіді запити не надаються впродовж місяців. Такі дії Приватбанку є порушенням законодавства та прав спадкоємців», - сказано у заяві.

НПУ звернулася до Приватбанку з листом та наголосила, що особливої ваги вирішення вказаного питання набуває за умов війни з РФ, оскільки в багатьох випадках затримки із відповідями на запити нотаріусів стосуються рахунків полеглих Захисників України та жертв терористичних дій агресора.

Також НПУ зазначила, що врегулюванню питань щодо запитів нотаріусів сприятиме можливість звернення нотаріусів до уповноважених співробітників Приватбанку.

«НПУ просить голову правління Приватбанку сприяти своєчасному і достовірному наданню Приватбанком відповідей на запити нотаріусів, а також надати контактну інформацію уповноважених представників Приватбанку, до яких можуть звертатись нотаріуси у разі виникнення потреби врегулювати ситуацію із запитами», - додали у заяві.

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