НПУ призвала Приватбанк своевременно и достоверно давать ответы на запросы нотариусов

Нотариальная палата попросила председателя правления Приватбанка содействовать своевременному и достоверному предоставлению банком ответов на запросы нотариусов.

Нотариальная палата Украины сообщила, что в последнее время поступают многочисленные обращения от нотариусов по поводу несвоевременного предоставления ответов Приватбанком на запросы нотариусов о наличии у наследодателя счетов/средств у банка. В связи с этим НПУ обратилась с заявлением в финансовое учреждение.

Нотариальная палата напомнила, что в соответствии со статьями 68, 69 Закона «О нотариате» при оформлении наследства на нотариуса возложена обязанность проверить состав наследственного имущества. Поэтому нотариусы Украины обращаются с запросами в банки о наличии денежного вклада наследодателя, завещательного распоряжения и т.д.

Статья 46 Закона «О нотариате» предусматривает, что такие сведения и документы должны быть представлены в срок, определенный нотариусом, но этот срок не может превышать 1 месяца. Непредставление сведений и документов по требованию нотариуса является основанием для отложения, остановки совершения нотариального действия или отказа в его совершении.

«В последнее время в НПУ поступают многочисленные обращения от нотариусов по поводу несвоевременного предоставления ответов Приватбанком на запросы нотариусов о наличии у наследодателя счетов/средств в банке. Достаточно распространены ситуации, когда ответы запросы не предоставляются в течение месяцев. Такие действия ПриватБанка являются нарушением законодательства и прав наследников», - говорится в заявлении.

НПУ обратилась в Приватбанк с письмом и подчеркнула, что особый вес решение указанного вопроса приобретает в условиях войны с РФ, поскольку во многих случаях задержки с ответами на запросы нотариусов касаются счетов погибших защитников Украины и жертв террористических действий агрессора.

Также НПУ отметила, что урегулированию вопросов запросов нотариусов будет способствовать возможность обращения нотариусов к уполномоченным сотрудникам Приватбанка.

«НПУ просит председателя правления Приватбанка содействовать своевременному и достоверному предоставлению Приватбанком ответов на запросы нотариусов, а также предоставить контактную информацию уполномоченных представителей Приватбанка, к которым могут обращаться нотариусы в случае необходимости урегулировать ситуацию с запросами», - добавили в заявлении.

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