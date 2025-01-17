Практика судов
  1. В Украине

Схема хищения 140 млн грн на закупке кабелей для Укрзализныци — НАБУ сообщило о подозрении народному депутату

15:50, 17 января 2025
Действующему депутату объявили подозрение за соорганизацию схемы хищения средств на закупки кабелей для Укрзализныци.
Схема хищения 140 млн грн на закупке кабелей для Укрзализныци — НАБУ сообщило о подозрении народному депутату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП объявили подозрение народному депутату Украины, который был соорганизатором группы, причастной к присвоению средств АО «Укрзализныця» при приобретении кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщает НАБУ.

Следствие выяснило, что подозреваемый вместе с предпринимателем создали схему поставок продукции для АО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Для реализации замысла они сговорились с участниками другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ.

Члены второй организованной группы, выполняя роль неофициального "бэк-офиса" общества, контролировали его деятельность и обеспечивали победу в закупках подконтрольных предпринимателю компаний за процент от суммы сделок.

В 2021-2022 годах эти компании выиграли тендеры на поставку кабельно-проводниковой продукции для УЗ. В НАБУ отмечают, что благодаря содействию должностных лиц «Укрзализныци» в ходе торгов согласовывались действия компаний, искусственно завышалась ожидаемая стоимость, что привело к заключению договоров на поставку продукции по завышенным ценам.

В результате реализации схемы Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Действия соорганизатора группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В общей сложности по указанным фактам о подозрении сообщили 8 лицам.

В еще одном эпизоде ​​дела о деятельности упомянутых организованных групп о подозрении в хищении 94,8 млн грн на трансформаторах во время войны сообщили 7 лицам.

По данным СМИ, речь идет о депутате Викторе Бондаре (внефракционном).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ депутат подозреваемый Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області