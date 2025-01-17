Схема хищения 140 млн грн на закупке кабелей для Укрзализныци — НАБУ сообщило о подозрении народному депутату

Действующему депутату объявили подозрение за соорганизацию схемы хищения средств на закупки кабелей для Укрзализныци.

НАБУ и САП объявили подозрение народному депутату Украины, который был соорганизатором группы, причастной к присвоению средств АО «Укрзализныця» при приобретении кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщает НАБУ.

Следствие выяснило, что подозреваемый вместе с предпринимателем создали схему поставок продукции для АО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Для реализации замысла они сговорились с участниками другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ.

Члены второй организованной группы, выполняя роль неофициального "бэк-офиса" общества, контролировали его деятельность и обеспечивали победу в закупках подконтрольных предпринимателю компаний за процент от суммы сделок.

В 2021-2022 годах эти компании выиграли тендеры на поставку кабельно-проводниковой продукции для УЗ. В НАБУ отмечают, что благодаря содействию должностных лиц «Укрзализныци» в ходе торгов согласовывались действия компаний, искусственно завышалась ожидаемая стоимость, что привело к заключению договоров на поставку продукции по завышенным ценам.

В результате реализации схемы Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Действия соорганизатора группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В общей сложности по указанным фактам о подозрении сообщили 8 лицам.

В еще одном эпизоде ​​дела о деятельности упомянутых организованных групп о подозрении в хищении 94,8 млн грн на трансформаторах во время войны сообщили 7 лицам.

По данным СМИ, речь идет о депутате Викторе Бондаре (внефракционном).

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