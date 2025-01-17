Кабмін пом'якшив тариф для українців, які використовують електроопалення

Споживачі з електроопаленням платитимуть повний тариф лише після перевищення ліміту в 2 тисячі кВт/год.

Кабінет міністрів пом'якшив тариф на електроенергію українцям, які використовують електроопалення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, сплачуватимуть повний тариф у 4,32 грн за кВт/год лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт/год.

За електроенергію, спожиту в межах ліміту, вони платитимуть за тарифом 2,64 грн. за кВт/год.

«На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год. Також передбачено пільговий тариф - 2,64 грн - людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом», - наголосив прем’єр..

За словами Шмигаля, для усунення таких ситуацій уряд ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО (покладання спеціальних обов'язків).

«Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення», - підкреслив очільник уряду.

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