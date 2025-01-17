Практика судов
  1. В Украине

Во Львове с химическими ожогами госпитализировали троих детей из-за самодельных петард из TikTok

21:50, 17 января 2025
Трое незнакомых между собой подростков пытались сделать петарду по инструкции из TikTok.
Во Львове с химическими ожогами госпитализировали троих детей из-за самодельных петард из TikTok
Фото: Львовский городской совет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет попали в больницу с глубокими химическими ожогами лица. Они пытались изготовить самодельную «петарду» по инструкции из популярной соцсети TikTok. Об этом сообщил Львовский городской совет.

По словам врачей, подростки использовали пластиковую бутылку, воду, фольгу и средство для очистки труб, чтобы создать взрывное устройство. Все трое ребят, не связанные между собой, попали в детскую больницу Святого Николая Первого медицинского объединения Львова после того, как самодельные взрывчатки разорвались перед их лицами.

11-летний Вячеслав рассказал, что вместе с другом решил повторить увиденное в соцсети, наблюдая за тем, как это делали другие подростки. Во время химической реакции бутылка взорвалась, а ее содержимое вызвало тяжелые ожоги на коже парня.

«Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых «петардах», буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице», - отметила Галина Саян, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии.

Врачи и местные власти призывают родителей и детей быть осторожными и не поддаваться опасным трендам из соцсетей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов дети TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області