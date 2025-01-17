Во Львове с химическими ожогами госпитализировали троих детей из-за самодельных петард из TikTok

Трое незнакомых между собой подростков пытались сделать петарду по инструкции из TikTok.

Фото: Львовский городской совет

Во Львовской области трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет попали в больницу с глубокими химическими ожогами лица. Они пытались изготовить самодельную «петарду» по инструкции из популярной соцсети TikTok. Об этом сообщил Львовский городской совет.

По словам врачей, подростки использовали пластиковую бутылку, воду, фольгу и средство для очистки труб, чтобы создать взрывное устройство. Все трое ребят, не связанные между собой, попали в детскую больницу Святого Николая Первого медицинского объединения Львова после того, как самодельные взрывчатки разорвались перед их лицами.

11-летний Вячеслав рассказал, что вместе с другом решил повторить увиденное в соцсети, наблюдая за тем, как это делали другие подростки. Во время химической реакции бутылка взорвалась, а ее содержимое вызвало тяжелые ожоги на коже парня.

«Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых «петардах», буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие. Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице», - отметила Галина Саян, руководитель Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии.

Врачи и местные власти призывают родителей и детей быть осторожными и не поддаваться опасным трендам из соцсетей.

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