На Чернігівщині тривають пошуки зниклого у водоймі хлопчика

7 січня на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком.

На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика, який провалився під лід разом зі своїм дідусем. Як зазначили у ДСНС, пошуки ускладнюються через сильну течію, глибину та погану видимість у воді.

7 січня на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком. Трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли. Тіло чоловіка надзвичайники дістали наступного дня.

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