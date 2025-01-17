Військовозобов'язаний, який працює у супермаркеті та має бронь, через суд зміг скасувати свою мобілізацію

На Львівщині чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її.

На Львівщині військовозобов’язаний виграв суд у ТЦК через мобілізацію попри бронювання. Рішення у справі № 380/18346/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

Як вказується у матеріалах справи, у липні 2024 року чоловіка мобілізували, хоча на той момент у нього була відстрочка до кінця січня 2025 року. Чоловік працював у мережі супермаркетів «АТБ» та був заброньований від призову.

Чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її. Представник ТЦК заявив, що інформація від роботодавця про бронювання позивача не надходила, тому підстав не призивати громадянина на військову службу не було.

Суд встановив, що згідно з наказом Мінекономіки військовозобов’язаному чоловіку дійсно надали відстрочку від мобілізації, яка була чинна протягом 6 місяців. Однак лише через кілька днів після цього заброньованого все одно мобілізували.

Суддя вважає, що перед мобілізацією громадянина працівники ТЦК мають перевіряти підстави для відстрочки. Також, окрім роботодавця, Міноборони своєю чергою має повідомляти ТЦК про бронювання працівника.

На переконання суду, необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Сам позивач не може нести негативні наслідки за відсутність комунікації між підприємством, в якому він працює, та ТЦК.

Визнавши протиправним наказ про призов, у суді його скасували, зобов’язавши військову частину виключити громадянина зі списків особового складу.

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