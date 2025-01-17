В Киеве будут судить женщину, которая за 10 тысяч евро «помогала» призывникам переплыть Днестр на надувном матрасе

За 10 тысяч евро военнообязанные могли переплыть Днестр на надувном матрасе, или выбрать второй вариант, где их за 11 тысяч евро должны были пропустить на пункте контроля «знакомые» женщины.

В Киеве будут судить 48-летнюю жительницу Волыни, которая за 10 тысяч евро «помогала» призывникам переплыть Днестр на надувном матрасе. Об этом сообщает столичная полиция.

Указывается, что схему переправки военнообязанных через границу уличили в октябре 2024 года следователи Святошинского управления полиции совместно с работниками СБУ.

Следствием установлено, что злоумышленница подыскивала среди мужчин призывного возраста желающих уехать за границу и предлагала им два варианта своих услуг по выбору.

За 10 тысяч евро военнообязанные могли переплыть Днестр на надувном матрасе, или выбрать второй вариант, где их за 11 тысяч евро должны были пропустить на пункте контроля «знакомые» женщины.

«Для совершения соглашения с потенциальным «клиентом» нарушительница прибыла в один из торговых центров столицы, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении оговоренной суммы средств – 11 тысяч евро», — отметили правоохранители.

Следователи направили обвинительный акт в суд.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины), обвиняемой грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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