На Одещині затримали 71-річного перевізника ухилянтів в ящику

Чоловік обладнав в мікроавтобусі скованку, в якій намагався незаконно переправити через кордон трьох призовників.

Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Прикордонники Одеської області затримали 71-річного водія мікроавтобуса, який спробував перевезти через державний кордон трьох чоловіків призовного віку, обладнавши для них схованку з гіпсокартону. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби.

Незаконну схему організували оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів. Троє чоловіків із Одеської, Київської та Кіровоградської областей звернулися до «туристичного агентства», яке гарантувало їм виїзд через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону за 8000 доларів.

Відповідно до інструкцій організаторів, призовники прибули до Одеси, де зустрілися з перевізником. Чоловік облаштував у своєму мікроавтобусі сховок, у якому й сховав пасажирів.

Втім, реалізувати свій задум йому завадили прикордонники, які затримали водія у контрольованому прикордонному районі.

За цим фактом Нацполіція отримала повідомлення про вчинення злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Транспортний засіб вилучено.

Щодо трьох чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»).

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