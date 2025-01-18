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В Нацслужбе здоровье ответили, нужен ли для декларации с врачом ребенку идентификационный код

07:36, 18 января 2025
В НСЗУ опровергли необходимость идентификационного кода детям для прохождения верификации.
В Нацслужбе здоровье ответили, нужен ли для декларации с врачом ребенку идентификационный код
Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash
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В соцсетях распространяется недостоверная информация о необходимости получить Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) детям для прохождения верификации, однако детям до 14 лет не нужно обязательно получать его для этого. Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины.

«Детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНОКПП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков. НСЗУ не выдвигает и не будет выдвигать такого требования. Детям до 14 лет достаточно иметь Свидетельство о рождении. В дальнейшем верификация записей о детях будет происходить именно по Свидетельству о рождении», - подчеркнули в Службе.

Верификации подлежат исключительно:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карты плательщика, при наличии;
  • серия и номер документа, удостоверяющего личность (например, свидетельство о рождении, паспорт и т.д., для пациентов, отказавшихся от РНОКПП).

Как указывают в НСЗУ, пациенту со статусом «Неуспешная верификация» не может быть заблокирован доступ к медицинской помощи.

Независимо от статуса верификации пациента медицинские услуги в учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ, предоставляются пациенту бесплатно.

На оплату учреждениям здравоохранения влияют исключительно пациенты старше 18 лет со статусом «Неуспешная верификация» по результатам верификации с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков, добавляют в Нацслужбе здоровья.

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Минздрав дети

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