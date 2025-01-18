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Как игнорирование может привести к депрессии и самоповреждениям среди подростков, – результаты исследования

07:54, 18 января 2025
Психологическое влияние «гоустинга» на подростков: новые данные из Китая.
Как игнорирование может привести к депрессии и самоповреждениям среди подростков, – результаты исследования
Фото: Getty Images
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Новые результаты исследования в Китае обнаружили тревожную связь между игнорированием или резким обрывом отношений и несамоубийственным самоповреждением среди подростков. Это явление, известное как «гоустинг», когда человек внезапно прекращает коммуникацию без объяснений, может иметь серьезные последствия для психического здоровья молодых людей, пишет PsyPost.

Согласно исследованию, проведенному под руководством ученых с факультета психологии Цзяхуэй Динь и Мьяо Чао, такое отвержение может значительно усугублять социальную замкнутость и депрессию среди подростков, находящихся на критическом этапе развития. Исследование показало, что частое игнорирование способствует социальному избеганию и повышает вероятность самоповреждений, таких как порезы или ожоги, которые молодежь использует как способ справиться с эмоциональным стрессом.

Для изучения этих последствий было опрошено 887 учеников средней школы в Китае в возрасте от 16 до 17 лет. Учёные выяснили, что подростки, которых часто игнорируют или с которыми прекращают общение без объяснений, значительно чаще проявляют депрессивные симптомы и склонность к самоповреждающему поведению.

По словам исследователей, важно осознать, что такие социальные отношения могут иметь серьезные психологические последствия, и необходимо учитывать этот фактор при работе с подростками, особенно когда речь идет об их эмоциональном состоянии и поддержке в моменты стресса.

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