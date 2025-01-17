Ограниченно пригодные обязаны пройти ВЛК до 5 февраля, иначе им грозит штраф до 25,5 тысячи гривен, — Федор Вениславский

На прохождение ВЛК их не будут вызывать, это нужно сделать самостоятельно, - подчеркнул член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Статус ограниченно пригодный отменен.

Мужчины, ранее признанные ограниченно пригодными к службе, должны были в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Следовательно, граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти ВЛК до 5 февраля 2025 года. Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что если этого не сделать вовремя, то будет грозить штраф.

Сообщения о необходимости прохождения ВЛК не будут отправлять, это надо сделать самостоятельно.

Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно подходящий". Также в переходных положениях закона четко закреплено, что в течение 9 месяцев те лица, которые были признаны ограниченно приданными ранее, они обязаны пройти повторно ВЛК, чтобы определить, пригодны ли они или нет к военной службе по новым нормам.

По его словам, нет никаких юридических оснований обжаловать или оправдываться, что в течение 9 месяцев не было возможности пройти повторно ВЛК.

"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за не выполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил военного учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена ​​действующая административная ответственность уже десяток лет", – сообщил Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что размер штрафа одинаковый для всех и составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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