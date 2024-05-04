С 4 мая статус ограниченно годных отменен, а военно-врачебная экспертиза будет проводиться по новым правилам

Вступил в силу закон об отмене статуса ограниченно годных, изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения пригодности.

4 мая вступает в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Мужчины, ранее признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая также вступают в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

Соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262. В приложении к настоящему Положению в новой редакции изложено Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве.

Отметим, что в Генштабе ВСУ напомнили, что выводы военно-врачебных комиссий (ВЛК) об определении степени пригодности к военной службе действуют один год.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно изменениям в Положение о прохождении военно-врачебной экспертизы, которое вступит в силу 4 мая, постановление ВЛК будет отменено, если предыдущее постановление ВЛК на дату его принятия не соответствовало законодательству или было принято на основании недействительных документов.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Кроме того, согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Как пояснили в Генштабе, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные, включая тех, кто непригоден к военной службе и теми, кто был исключен из военного учета, но не имеет об этом соответствующей отметки в военно- учетном документе.

Автор: Наталья Мамченко

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