Правительство готовит новую форму военно-учетного документа с учетом цифровизации военного учета

Не исключено, что в новой форме военный билет будет электронным.

После обновления данных в ТЦК информация попадает в электронный Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Эта обновленная информация будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации.

В настоящее время готовится новая форма военно-учетных документов. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

«Обновленные данные через электронный кабинет попадают в Единый государственный реестр. В случае остановки такого гражданина на улице или в другом месте для проверки его военно-учетного документа работниками ТЦК, работники могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит, и расскажет всю информацию о гражданине. Если он обновил данные, к нему не будет никаких вопросов», - отметил он.

Некоторым лицам уже наклеили в военный билет штрих-код. Как отметил Юрий Галущенко, такие штрих-коды распечатаны из Реестра «Оберег».

По его словам, в настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного, резервиста, призывника, по единой форме. Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца. А те, кто уже имеет ВОД, которые выданы до вступления в силу закона, действительны.

Те документы, которые были выданы до вступления в силу закона 3633 от 11 апреля 2024 года, известного в обществе как закон о мобилизации, остаются в силе. В эти документы будут внесены соответствующие отметки.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали, что на базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет. Электронный военный учетный документ – это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.

Напомним, что с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, по которому граждане смогут обновить данные.

Также 18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации, согласно которому в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в приграничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины. Соответствующие нормы предусматривает обновленная статья 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в финальной редакции законопроекта об усилении мобилизации (законопроект 10449).

Установлено, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Напомним, что данный Реестр будет наполнен широким набором данных о гражданах согласно закону о цифровизации военного учета (законопроект 10062), который вступил в силу 4 апреля. В этом Реестре будут персональные данные о месте жительства и месте пребывания, оцифрованное лицо, данные о налоговом номере, месте работы, прохождении медицинского осмотра, есть ли удостоверение водителя и т.д.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

Следовательно, представитель ТЦК и полицейский заодно смогут видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВЛК, где он проживает и работает.

Автор: Наталья Мамченко

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