Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Принятие законопроекта 10449 о мобилизации дает четкий месседж иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, заявили в «Слуге народа».

«Партнеры Украины постоянно наблюдают за тем, насколько активно мы отражаем российскую агрессию. Принятие законопроекта о мобилизации дает четкий месседж нашим союзникам, что мы усиливаем мобилизационные процессы. Это не пиар, а четкое понимание, что мы либо теряем страну, либо защищаем ее, задействуя все необходимые ресурсы», - цитирует члена парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко пресс-служба Верховной Рады.

Также он отметил, что каждый гражданин Украины, военнообязанный и не имеющий физических ограничений, должен обновить свои учетные данные.

Через некоторое время после вступления закона в силу мобилизации должен заработать электронный кабинет военнообязанного, через который можно будет добровольно обновить свои данные. Также это можно будет сделать непосредственно в ТЦК или ЦНАПах. «Обновление данных еще не свидетельствует о том, что человека сразу мобилизуют», - добавил политик.

Он уточнил, что данные о действующих военнослужащих уже имеются в системе «Оберег». Таким людям нужно будет просто зарегистрироваться в электронном кабинете и подтвердить, что это именно он.

«В то же время система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных. Соответственно, принятый законопроект наведет порядок в вопросах мобилизации, а ТЦК вообще Генеральный штаб смогут понять, какое количество военнообязанных можно привлечь к выполнению конституционного долга», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры задаются вопросом, зачем помогать Украине, если парламент не проголосует закон о мобилизации. «Запад спрашивает нас – а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?», – объяснил Президент, комментируя необходимость принятия закона о мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют посредством электронного взаимодействия Министерству обороны сведения по отношению ко всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

В свою очередь народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра призывников, военнослужащих и резервистов будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Соответствующие изменения, позволяющие хранить персональные данные украинцев на серверах за рубежом, поддержал и пленарный зал Рады, несмотря на то, что вызвало немало критики. В частности, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал, что «нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно».

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко, комментируя закон о цифровизации военного учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за рубежом не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Дальше – особенная наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в «облаке» за границей», - отметила она.

Автор: Наталя Мамченко

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