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В НАБУ цифровизировали процесс подачи документов на конкурс – достаточно интернета и компьютера

16:05, 12 апреля 2024
Подаваться на конкурсы стало еще проще, ведь теперь достаточно заполнить анкету на сайте.
В НАБУ цифровизировали процесс подачи документов на конкурс – достаточно интернета и компьютера
Источник фото: НАБУ
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», НАБУ объявило большой набор работников в Нацбюро – доберут около 300 человек.

Первый этап продлится в течение всего 2024 года.

Набор сотрудников будут проводить поэтапно – конкурсы на новые должности будут объявляться регулярно, и ежемесячно штат НАБУ будут пополнять новые работники. Набор на все вакансии будет проходить через открытый конкурс.

Как пояснили в антикорбюро, подавляющее большинство новых сотрудников – это детективы и аналитики, то есть работники, которые будут непосредственно задействованы в разоблачении коррупционных преступления.

В НАБУ отметили, что подаваться на конкурсы стало еще проще, ведь теперь достаточно заполнить анкету на официальном сайте Нацбюро.

«Найдите свободные 15 минут, выберите вакансию, заполните анкету, подгрузите копии документов и подпишите с помощью Дія.Підпис. Отправляйте анкету прямо со своего компьютера», - отметили в Бюро.

Перечень имеющихся вакансиях и квалификационных требованиях – по ссылке.

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