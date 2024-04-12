МЭА предупреждает, что атаки украинских дронов по российским НПЗ могут подорвать рынок дизельного топлива

Международное энергетическое агентство предупредило о возможных последствиях для рынков нефти.

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Международное энергетическое агентство предупреждает о возможных последствиях для мировых рынков нефтепродуктов из-за серии атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным МЭА, украинские ударные беспилотники уже успели усилить атаки на нефтяную промышленность россии, пытаясь прекратить поставки топлива для военных и ограничить доходы кремля. Об этом сообщает Bloomberg.

Вследствие этого, за последний квартал, потеря мощностей переработки сырой нефти в России может составить от 500 до 600 тысяч баррелей в день на валовой основе без компенсаций. Остановка работы поврежденных нефтеперерабатывающих заводов на четыре-восемь недель может привести к значительным потерям в российском экспорте нефтепродуктов.

Международные рынки, в частности, зависят от российского экспорта дизельного топлива, нефти и авиационного топлива. Однако, последствия этих атак могут иметь дополнительное влияние на мировой энергетический рынок, как предупредил министр обороны США Ллойд Остин.

Несмотря на эти угрозы, фактическое падение нефтеперерабатывающих заводов пока остается меньшим, чем ожидалось. Официальные данные МЭА показывают, что объемы добычи сырой нефти в россии до конца марта соответствуют стандартным показателям.

Ранее Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это увеличит цену энергоносителей. Хотя Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина имеет право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам рф.

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