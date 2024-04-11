Україна має право бити у відповідь по об'єктах на території рф, – Президент Латвії

Президент Латвії заявив, що Україна має право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах рф.

Джерело фото: ostwest.tv

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку Україні, стверджуючи, що країна має право на самозахист та удари по об'єктах на території росії відповідно до міжнародного права. Про це він заявив у своєму повідомленні у соціальній мережі, відреагувавши на останні атаки росії на українську енергетичну інфраструктуру.

«росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Україні потрібно більше засобів ППО. Водночас Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах на російській території, оскільки російські атаки тривають», - зазначив глава держави.

Раніше Глава Пентагону Ллойд Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв.

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