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Глава Пентагону Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв

10:17, 10 квітня 2024
Пентагон в особі Ллойда Остіна закликав Україну утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки це ризик для нафтових ринків.
Глава Пентагону Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв
Джерело фото: EPA/UPG
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Голова Пентагону Ллойд Остін закликав Україну зосередитися на атаках, спрямованих на цілі з безпосереднім впливом на ситуацію на фронті, замість ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це він заявив під час засідання комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє агенція Bloomberg.

Зазначається, що останніми тижнями Україна все частіше спрямовувала удари глибоко в межах російської території, включаючи інфраструктуру, у намаганні скоротити постачання палива російським військовим і зменшити доходи від експорту, який москва використовує для фінансування війни.

Проте, за словами Остіна, такий підхід може мати негативні наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Він зауважив, що краще переслідувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо впливати на поточну боротьбу.

«Ці удари можуть мати зворотній ефект з точки зору глобальної енергетичної ситуації. Україні краще переслідувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу», – сказав Остін.

Проте, не всі поділяють думку глави Пентагону. Сенатор-республіканець Том Коттон висловив звинувачення в адресу адміністрації за перешкоджання ефективним діям України з політичних міркувань.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів», - заявив Коттон.

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