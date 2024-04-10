Глава Пентагону Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв

Пентагон в особі Ллойда Остіна закликав Україну утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки це ризик для нафтових ринків.

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Голова Пентагону Ллойд Остін закликав Україну зосередитися на атаках, спрямованих на цілі з безпосереднім впливом на ситуацію на фронті, замість ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це він заявив під час засідання комітету Сенату США з питань збройних сил, повідомляє агенція Bloomberg.

Зазначається, що останніми тижнями Україна все частіше спрямовувала удари глибоко в межах російської території, включаючи інфраструктуру, у намаганні скоротити постачання палива російським військовим і зменшити доходи від експорту, який москва використовує для фінансування війни.

Проте, за словами Остіна, такий підхід може мати негативні наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Він зауважив, що краще переслідувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо впливати на поточну боротьбу.

«Ці удари можуть мати зворотній ефект з точки зору глобальної енергетичної ситуації. Україні краще переслідувати тактичні і оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу», – сказав Остін.

Проте, не всі поділяють думку глави Пентагону. Сенатор-республіканець Том Коттон висловив звинувачення в адресу адміністрації за перешкоджання ефективним діям України з політичних міркувань.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів», - заявив Коттон.

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