Глава Пентагона Остин призвал Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это увеличит цену энергоносителей

Пентагон в лице Ллойда Остина призвал Украину воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это риск для нефтяных рынков.

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Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину сосредоточиться на атаках, направленных на цели с непосредственным влиянием на ситуацию на фронте, вместо ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он заявил во время заседания комитета Сената США по вопросам вооруженных сил, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в последние недели Украина все чаще направляла удары глубоко в пределах российской территории, включая инфраструктуру, в попытке сократить поставки топлива российским военным и уменьшить доходы от экспорта, который москва использует для финансирования войны.

Однако, по словам Остина, такой подход может иметь негативные последствия для глобальной энергетической ситуации. Он отметил, что лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно влиять на текущую борьбу.

"Эти удары могут иметь обратный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации. Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу", - сказал Остин.

Тем не менее, не все разделяют мнение главы Пентагона. Сенатор-республиканец Том Коттон высказал обвинения в адрес администрации за препятствование эффективным действиям Украины по политическим соображениям.

"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов", - заявил Коттон.

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