При попытке побега из Украины задержан депутат Бахмутского горсовета, оправдывавший вооруженную агрессию рф

Злоумышленник отрицал временную оккупацию части территории нашего государства и дискредитировал украинские власти.

Фото: СБУ

При попытке пересечения границы задержан депутат Бахмутского городского совета от запрещенной в Украине пророссийской партии «опзж», оправдывавший вооруженную агрессию России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что злоумышленник был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался уехать в соседнюю страну как личность непризывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной опзж.

После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил фсб полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме.

«Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет рф в виде «налогов» и «сборов».

Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс рф и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины», — отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию рф, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов. Также он отрицал временную оккупацию части территории Украины и дискредитировал украинские власти.

Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границу.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с поличным.

В настоящее время депутату доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

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