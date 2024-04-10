Как будут наказывать нарушителей правил воинского учета: подробности

Лица, которые нарушают правила воинского учета, могут стать объектом наказания согласно новым нормам. Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.
Напомним, в Украине планируют изменить систему военной службы на базовую вместо срочной.
Согласно законопроекту о мобилизации, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет. мужчины за рубежом смогут обновить военный билет онлайн.
Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.
Также мы писали, что ограничить человека в праве управления автомобилем не смогут только в двух случаях.
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