Практика судов
  1. В Украине

Как будут наказывать нарушителей правил воинского учета: подробности

09:59, 10 апреля 2024
Руководитель ТЦК имеет право обращаться в полицию для задержания нарушителя воинского учета.
Как будут наказывать нарушителей правил воинского учета: подробности
Источник фото: koziatyn.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лица, которые нарушают правила воинского учета, могут стать объектом наказания согласно новым нормам. Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

  • Руководитель Территориального Центра Комплектования (ТЦК) может обратиться в полицию с просьбой задержать и доставить гражданина в ТЦК.
  • В случае, если полиция сообщает о невозможности проведения визита, руководитель ТЦК имеет право направить гражданину заказным письмом "требование" в течение 5 дней.
  • Гражданин имеет 10 дней на выполнение требований, изложенных в документе.
  • Если гражданин не выполняет требование, ТЦК может обратиться в суд с целью ограничения его права управления транспортным средством на срок, необходимый для выполнения требований.
  • Ограничение в правах вождения будет осуществлять государственная исполнительная служба на основании решения суда.

Напомним, в Украине планируют изменить систему военной службы на базовую вместо срочной.

Согласно законопроекту о мобилизации, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет. мужчины за рубежом смогут обновить военный билет онлайн.

Кроме того, новый законопроект о мобилизации освободил от армии две категории граждан, которые ухаживают за людьми с инвалидностью.

Также мы писали, что ограничить человека в праве управления автомобилем не смогут только в двух случаях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил, может ли ФЛП быть субъектом преступления «служебная халатность»

Физическое лицо-предприниматель может быть должностным лицом и субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК – служебная халатность.

Помощников судей могут мобилизовать, это станет проблемой для судов – ГСА

Мобилизация не затронет только помощников судей Верховного Суда, ВАКС и дисциплинарных инспекторов Совета правосудия.

Минюст представил законодательные наработки по созданию Высшего административного суда

Состоялся круглый стол с участием депутатов, министра юстиции Дениса Малюськи и заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой, где в частности презентовали наработки по созданию Высшего админсуда.

Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Кабмин изменил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны

Правительство определило органы, которые будут предоставлять статус лица с инвалидностью в результате войны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео