Как будут наказывать нарушителей правил воинского учета: подробности

Руководитель ТЦК имеет право обращаться в полицию для задержания нарушителя воинского учета.

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Лица, которые нарушают правила воинского учета, могут стать объектом наказания согласно новым нормам. Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Руководитель Территориального Центра Комплектования (ТЦК) может обратиться в полицию с просьбой задержать и доставить гражданина в ТЦК.

В случае, если полиция сообщает о невозможности проведения визита, руководитель ТЦК имеет право направить гражданину заказным письмом "требование" в течение 5 дней.

Гражданин имеет 10 дней на выполнение требований, изложенных в документе.

Если гражданин не выполняет требование, ТЦК может обратиться в суд с целью ограничения его права управления транспортным средством на срок, необходимый для выполнения требований.

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