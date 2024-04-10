Як каратимуть порушників правил військового обліку: подробиці

Керівник ТЦК має право звертатися до поліції задля затримання порушника військового обліку.

Джерело фото: koziatyn.info

Особи, які порушують правила військового обліку, можуть стати об'єктом покарання згідно з новими нормами. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Керівник Територіального Центру Комплектування (ТЦК) може звернутися до поліції з проханням затримати та доставити громадянина до ТЦК.

У разі, якщо поліція повідомляє про неможливість проведення візиту, керівник ТЦК має право надіслати громадянину рекомендованим листом "вимогу" протягом 5 днів.

Громадянин має 10 днів на виконання вимог, викладених у документі.

Якщо громадянин не виконує вимогу, ТЦК може звернутися до суду з метою обмеження його права керування транспортним засобом на термін, необхідний для виконання вимог.

Обмеження в правах водіння буде здійснювати державна виконавча служба на підставі рішення суду.

Нагадаємо, в Україні планують змінити систему військової служби на базову замість строкової.

Згідно із законопроектом про мобілізацію, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток. чоловіки за кордоном зможуть оновити військовий квиток онлайн.

Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Також ми писали, що обмежити особу в праві керування автомобілем не зможуть лише у двох випадках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.