Як каратимуть порушників правил військового обліку: подробиці

Особи, які порушують правила військового обліку, можуть стати об'єктом покарання згідно з новими нормами. Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, в Україні планують змінити систему військової служби на базову замість строкової.
Згідно із законопроектом про мобілізацію, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток. чоловіки за кордоном зможуть оновити військовий квиток онлайн.
Крім того, новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.
Також ми писали, що обмежити особу в праві керування автомобілем не зможуть лише у двох випадках.
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