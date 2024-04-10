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Від армії через догляд за людиною з інвалідністю звільнять дві категорії громадян

08:19, 10 квітня 2024
Новий законопроєкт про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю.
Від армії через догляд за людиною з інвалідністю звільнять дві категорії громадян
Джерело фото: Depositphotos
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Як писала «Судово-юридична газета», Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

Новий законопроєкт про мобілізацію вніс зміни, які стосуються осіб, які мають на утриманні людей з інвалідністю. Згідно з новими положеннями, від армійських обов'язків звільнені дві категорії громадян:

Перша категорія – це члени сім'ї першого ступеня спорідненості, які мають на утриманні людину з інвалідністю I або II групи, і надають йому постійний догляд.

Друга категорія – це члени сім'ї другого ступеня спорідненості. Їх можуть звільнити від військових обов'язків за умови, що в сім'ї відсутні члени першого ступеня спорідненості або вони фізично неспроможні здійснювати догляд, що підтверджується висновком ВЛК (військово-лікарської комісії).

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. 

Виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

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