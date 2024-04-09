Комітет підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроекту до другого читання, — нардеп

Повний текст висновку Комітету національної безпеки та оборони, документ.

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Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні положення:

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;

Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону;

Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців;

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом;

Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях «на нулі».

Обмеження для «ухилянтів»:

Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Також нардеп оприлюднив повний текст висновку Комітету національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

Виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті», — йдеться у документі.

Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Так, Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Як наслідок, члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.

У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України», тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

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