Комітет підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроекту до другого читання, — нардеп

Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Основні положення:
Обмеження для «ухилянтів»:
Також нардеп оприлюднив повний текст висновку Комітету національної безпеки та оборони.
Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.
Виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.
«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті», — йдеться у документі.
Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.
Так, Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.
Як наслідок, члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.
У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України», тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.
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