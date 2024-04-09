Практика судів
  1. В Україні

Комітет підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроекту до другого читання, — нардеп

22:10, 9 квітня 2024
Повний текст висновку Комітету національної безпеки та оборони, документ.
Комітет підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроекту до другого читання, — нардеп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні положення:

  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;
  • Демобілізація у зв’язку із звільненням з полону;
  • Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців;
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом;
  • Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;
  • 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях «на нулі».

Обмеження для «ухилянтів»:

  • Обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;
  • Обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Також нардеп оприлюднив повний текст висновку Комітету національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

Виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті», — йдеться у документі.

Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Так, Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Як наслідок, члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.

У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України», тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Уряд визначив органи, що надаватимуть статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Військовослужбовці перебувають під обстрілами, але не отримують 100 тисяч грн: що вирішив суд

Суд вказав, що факт виконання службових обов`язків у складі військової частини без доказів безпосередньої участі позивача у бойових діях, не створює обов`язку нарахування йому збільшеної додаткової винагороди.

Виконувати обов’язки директора Бюро економічної безпеки буде Сергій Перхун

Нового директора БЕБ досі не призначено, а заступники можуть виконувати обов’язки не більше року.

У США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції

В Грузії готуються ухвалити закон про публікацію звітів організаціями, які отримують іноземне фінансування, а у ЄС вимагають перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції Грузії за участі міжнародних експертів.

Голова СБУ на час розслідування вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вручення ТЦК повістки журналісту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді