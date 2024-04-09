Комитет подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению, — нардеп

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Основные положения:
Ограничения для «уклонистов»:
Также нардеп обнародовал полный текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось, из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко.
Исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.
«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в документе.
Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.
Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.
Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.
В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.
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