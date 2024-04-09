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Комитет подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению, — нардеп

22:10, 9 апреля 2024
Полный текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны, документ.
Комитет подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению, — нардеп
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Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Основные положения:

  • Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;
  • Демобилизация в связи с освобождением из плена;
  • Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев;
  • Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту;
  • Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;
  • 70 тысяч гривен ежемесячных выплат тем, кто участвует в боевых действиях "на нуле".

Ограничения для «уклонистов»:

  • Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов;
  • Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Также нардеп обнародовал полный текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Ранее планировалось установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко.

Исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в документе.

Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.

Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

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